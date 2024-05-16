Флойд Мейвезер пропустил пресс-конференцию и открытую тренировку, его бой под вопросом

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный непобеждённый американец Флойд Мейвезер-младший не появился на запланированной пресс-конференции и открытой тренировке, которые должны были состояться в рамках рекламной кампании к его поединку с Виктором Ортисом.

Теперь этот поединок находится под вопросом.

«Выставочный бой Мейвезера в Мексике: не явился на пресс-конференцию; удалил постер об ивенте из своего аккаунта в социальных сетях; Ортис присутствовал, но его так и не представили, ведь всё это стоит денег; соперника так и не назвали; открытую тренировку отменили», — заявил спортивный обозреватель Сальвадор Родригес в социальных сетях.

Напомним, Мейвезер завершил карьеру в 2017 году. Всего на его счету 50 боёв (27 – нокаутом) и ни одного поражения. За 21 год выступлений американец победил в 24 боях за мировые титулы, а также одолел 24 действующих/бывших чемпионов мира.

Материалы по теме Стал известен следующий соперник Флойда Мейвезера

Самые большие выигрыши Мейвезера на ставках: