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Папа Франциск благословил пояс, за который подерутся Усик и Фьюри

Папа Франциск благословил пояс, за который подерутся Усик и Фьюри
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Папа Римский Франциск благословил чемпионский пояс, за который поспорят британец Тайсон Фьюри и представитель Украины Александр Усик.

Фото: Кадр из видео в соцсетях Маурисио Сулеймана

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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Фьюри попросил Усика не бить его, после чего начал петь:

Ранее известный американский тренер Тедди Атлас высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Фьюри и Усиком.

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