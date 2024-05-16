Папа Франциск благословил пояс, за который подерутся Усик и Фьюри

Папа Римский Франциск благословил чемпионский пояс, за который поспорят британец Тайсон Фьюри и представитель Украины Александр Усик.
Фото: Кадр из видео в соцсетях Маурисио Сулеймана
Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.
Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.
Поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Фьюри попросил Усика не бить его, после чего начал петь:
Ранее известный американский тренер Тедди Атлас высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Фьюри и Усиком.