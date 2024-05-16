Трояновский оценил вероятность нокаута в бою Усика и Фьюри

Бывший чемпион мира по версии IBF Эдуард Трояновский оценил вероятность нокаута в бою между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

«Конечно, поединок может закончиться нокаутом. Хотя Александр и не обладает нокаутирующим ударом, но он может насыпать, взять количеством и изнурить. Довести до нокаута. А Фьюри тяжелее. И его ударчик – мама, не горюй. Он многих валял», — сказал Трояновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Тайсону Фьюри 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, британец победил раздельным судейским решением камерунского MMA-бойца Фрэнсиса Нганну.

Александру Усику 37 лет. Украинец в августе досрочно остановил в девятом раунде британца Даниэля Дюбуа, проведя обязательную защиту титулов.

Поединок Фьюри и Усика состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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