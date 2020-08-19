Источник: ветеран Андерсон Силва проведёт бой с Юрайей Холлом

Экс-чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва вернётся в октагон 31 октября и проведёт поединок с Юрайей Холлом, утверждает обозреватель ESPN Бретт Окамото.
«Согласно словам Даны Уайта, Андерсон Силва возвращается, чтобы провести поединок против Юрайи Холла в главном событии на UFC Fight Night 31 октября. В команде Силвы сказали, что они пока не уверены, будет ли это его последний бой. Андерсону 45 лет, и ему осталось провести два боя по действующему контракту», – написал Окамото на своей странице в «Твиттере».
Напомним, не так давно Андерсон Силва договорился о поединке с экс-чемпионом UFC в лёгком весе Энтони Петтисом, но Дана Уайт не поддержал эту идею.
45-летний Силва последний раз появлялся в октагоне в мае 2019 года. Тогда он уступил Джареду Каннонье.
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