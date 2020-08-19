Семь главных событий в карьере Александра Поветкина
«Чемпионат» представляет вашему вниманию семь главных событий в карьере российского боксёра Александра Поветкина.
Посмотреть видеоролик можно на «Чемпионате».
Напомним, Повеькин следующий бой проведёт с Диллианом Уайтом. Поединок состоится 22 августа в «Бойцовском саду», который расположен на территории особняка британского промоутера Эдди Хирна.
Последний бой 40-летний россиянин Александр Поветкин провёл в декабре 2019 года. Его бой с Майклом Хантером завершился вничью. На счету российского боксёра 38 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 35 побед (24 — нокаутом) и потерпел два поражения, один бой завершился вничью. У 32-летнего Уайта 27 побед (18 — нокаутом) и одно поражение.
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