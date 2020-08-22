Аскрен: Немков — зверюга

Бывший чемпион ONE Championship, бывший боец UFC, выступавший в полусреднем весе Бен Аскрен отреагировал на завоевание Вадимом Немковым чемпионского пояса Bellator.



«Немков — зверюга», — написал в «Твиттере» Бен Аскрен.



Напомним, в главном событии турнира Bellator 244 встречались действующий чемпион организации Райан Бейдер и российский боец Вадим Немков. На кону стоял чемпионский пояс в весовой категории до 205 фунтов (93 кг). Поединок завершился победой Немкова нокаутом во втором раунде после хайкика в голову. Таким образом, Немков стал первым чемпионом Bellator из России в полутяжёлом весе.



«Чемпионат» проводил LIVE-трансляцию турнира.

Напомним, Бен Аскрен не исключил возвращения в ММА.