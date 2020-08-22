Прямой эфир боя Поветкин — Уайт начнётся примерно в 00:00

Сегодня, 22 августа, в Брентвуде (Великобритания) начнётся вечер профессионального бокса. В его главном событии встретятся Александр Поветкин и Диллиан Уайт. На кону схватки будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBC и пояс WBC Diamond.

Прямая трансляция встречи начнётся 23 августа примерно в 00:00 по московскому времени. Эфир будет доступен на телеканале «РенТВ».

Напомним, Александр Поветкин проведёт первый поединок в 2020 году. Предыдущий раз он появлялся на ринге в декабре 2019 года. На вечере бокса в Саудовской Аравии он свёл к ничьей бой с Майклом Хантером. На том же турнире выступил и Диллиан Уайт. Он победил Мариуша Ваха.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Поветкин — Уайт.