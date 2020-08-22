40-летний Александр Поветкин проведёт бой за титул с 32-летним британцем с Ямайки. LIVE!

22 августа в Брентвуде (графство Эссекс, Великобритания) состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой Александра Поветкина против Диллиана Уайта. На кону будет стоять титул временного чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC, а также престижный пояс WBC Diamond. Русский Витязь выйдет в ринг уже в ночь на 23 августа, ориентировочно в 00:15 по Москве.
Боксёр, одержавший победу в этом поединке станет обязательным претендентом на полноценный пояс чемпиона мира WBC, которым владеет Тайсон Фьюри. Свой последний бой Поветкин провёл 7 декабря 2019 года. Бой для Саши прошёл неровно и судьи зафиксировали ничью. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя и расскажет самые интересные подробности.
Семь главных событий в карьере Русского Витязя Поветкина
Мы подготовили для вас видео, в котором вспомнили о главных вехах в карьере Александра.
Где состоится бой?
Ведущий промоутер мира, перехвативший это звание у Боба Арума Эдди Хирн, умудрился вернуть бокс в условиях пандемии ещё в первых числах августа. Глава промоутерской компании Matchroom Boxing взял пример с президента UFC Даны Уайта, который устроил серию турниров на «Бойцовском острове». Хирн развил эту идею и пообещал устроить «Боксёрский лагерь» фактически на заднем дворе своего поместья. Из-за такой локации серию турниров всё чаще начали называть «Бойцовским садом». Читалась прямая аналогия с всё тем же «Островом» от UFC.
Коллеги из раздела «Ставки» детально разобрали расклады перед предстоящим боем Александра Поветкина и Диллиана Уайта.
Когда состоится бой, где смотреть?
Вечер бокса начнётся вечером 22 августа 2020 года в Брентвуде (графство Эссекс, Великобритания). Александр Поветкин и Диллиан Уайт выйдут в ринг ориентировочно в 00:15 часов по московскому времени уже 23 августа.
Трансляцию боя проведёт федеральный канал «РЕН ТВ». Кроме того, трансляция будет доступна на канале А1 и на онлайн-платформе Amediateka.
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