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Александр Поветкин — Диллиан Уайт: прямая трансляция боя, 22 августа 2020

Александр Поветкин — Диллиан Уайт: онлайн боя
Игорь Брагин
40-летний Александр Поветкин проведёт бой за титул с 32-летним британцем с Ямайки. LIVE!
Русский Витязь возвращается в чемпионскую гонку. Авантюра или нет? Все главные подробности — на «Чемпионате».
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

22 августа в Брентвуде (графство Эссекс, Великобритания) состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой Александра Поветкина против Диллиана Уайта. На кону будет стоять титул временного чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC, а также престижный пояс WBC Diamond. Русский Витязь выйдет в ринг уже в ночь на 23 августа, ориентировочно в 00:15 по Москве.

Боксёр, одержавший победу в этом поединке станет обязательным претендентом на полноценный пояс чемпиона мира WBC, которым владеет Тайсон Фьюри. Свой последний бой Поветкин провёл 7 декабря 2019 года. Бой для Саши прошёл неровно и судьи зафиксировали ничью. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя и расскажет самые интересные подробности.

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Где состоится бой?

Ведущий промоутер мира, перехвативший это звание у Боба Арума Эдди Хирн, умудрился вернуть бокс в условиях пандемии ещё в первых числах августа. Глава промоутерской компании Matchroom Boxing взял пример с президента UFC Даны Уайта, который устроил серию турниров на «Бойцовском острове». Хирн развил эту идею и пообещал устроить «Боксёрский лагерь» фактически на заднем дворе своего поместья. Из-за такой локации серию турниров всё чаще начали называть «Бойцовским садом». Читалась прямая аналогия с всё тем же «Островом» от UFC.

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Коллеги из раздела «Ставки» детально разобрали расклады перед предстоящим боем Александра Поветкина и Диллиана Уайта.

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Когда состоится бой, где смотреть?

Вечер бокса начнётся вечером 22 августа 2020 года в Брентвуде (графство Эссекс, Великобритания). Александр Поветкин и Диллиан Уайт выйдут в ринг ориентировочно в 00:15 часов по московскому времени уже 23 августа.

Трансляцию боя проведёт федеральный канал «РЕН ТВ». Кроме того, трансляция будет доступна на канале А1 и на онлайн-платформе Amediateka.

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Nick Potts/PA Images via Getty Image

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