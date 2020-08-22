Русский Витязь возвращается в чемпионскую гонку. Авантюра или нет? Все главные подробности — на «Чемпионате».

40-летний Александр Поветкин проведёт бой за титул с 32-летним британцем с Ямайки. LIVE!

22 августа в Брентвуде (графство Эссекс, Великобритания) состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой Александра Поветкина против Диллиана Уайта. На кону будет стоять титул временного чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC, а также престижный пояс WBC Diamond. Русский Витязь выйдет в ринг уже в ночь на 23 августа, ориентировочно в 00:15 по Москве.

Боксёр, одержавший победу в этом поединке станет обязательным претендентом на полноценный пояс чемпиона мира WBC, которым владеет Тайсон Фьюри. Свой последний бой Поветкин провёл 7 декабря 2019 года. Бой для Саши прошёл неровно и судьи зафиксировали ничью. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя и расскажет самые интересные подробности.