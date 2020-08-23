Агапова проиграла Добсон техническим нокаутом на UFC Fight Night
В ночь с 22 на 23 августа по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 15. В рамках турнира боец из Казахстана Мария Агапова встретилась с американкой Шаной Добсон.
Бой продлился два раунда и завершился победой американки техническим нокаутом.
Ранее российский боец Тимур Валиев потерпел поражение техническим нокаутом в бою с Тревином Джонсом.
Главным событием турнира UFC on ESPN 15 станет встреча в легчайшем весе между экс-чемпионом лиги Фрэнки Эдгаром и Педро Муньосом. В его соглавном событии должны были встретиться бойцы полутяжёлого веса, экс-претендент на титул чемпиона лиги Овинс Сен-Прё и Алонзо Менифилд, однако бой был отменён из-за коронавируса у одного из бойцов.
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