Поветкин: пропустил пару ударов, но чувствовал себя нормально

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин рассказал, что после пропущенных тяжёлых ударов Диллиана Уайта чувствовал себя нормально.

«Сначала начал немного заставиваться, немножко не получалось, но потом всё нормально пошло. Пропустил несколько ударов, но был в состоянии продолжать бой, нормально себя чувствовал. Стараюсь боксировать за звание чемпиона мира, за звание полноценного чемпиона. Это круто», — сказал Поветкин после боя с Уайтом.

Соответствующее видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, в ночь на 23 августа Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде. При этом в четвёртом раунде россиянин дважды оказался в нокдауне. Благодаря победе над Уайтом Поветкин завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC, пояс WBC Diamond и статус официального претендента на полноценный пояс чемпиона мира по версии WBC, которым владеет Тайсон Фьюри.