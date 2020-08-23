«Глупейшая из всех идей». Дана Уайт высмеял план объединённого турнира с Bellator

Президент UFC Дана Уайт не согласен со словами главы лиги Bellator Скотта Кокера, который утверждает, что именно в его промоушене сильнейший полутяжёлый дивизион в мире. Кроме того, функционер высмеял идею объединённого турнира с Bellator.
«Прежде всего скажу о переходе Кори Андерсона в Bellator, это верное решение. Там он будет более конкурентоспособным, он это чувствует, мы тоже это чувствуем. Не согласен со Скоттом Кокером, который говорит, что в Bellator сильнейший полутяжёлый дивизион в мире.
Все бойцы, которые у них есть, это те, от кого отказались мы. С кем мне проводить объединительный турнир, с кем? Это самая глупая идея, о которой я когда-либо слышал. Понимаю Кокера, он пытается делать своё дело, хочет продавать бои. Он пробует это делать, говоря, что у него лучший полутяжёлый дивизион. Но это глупое заявление. Все его бойцы — те, от кого мы отказывались", — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC on ESPN 15.
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