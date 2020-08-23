«Мой русский друг, поздравляю». Чисора на русском языке обратился к Поветкину

Бывший претендент на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Дерек Чисора отреагировал на победу Александра Поветкина над Диллианом Уайтом. Британец поздравил Александра, сделав это на русском языке.

«Мой русский друг, поздравляю», — написал Чисора.

Соответствующий пост доступен на странице Дерека в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, в ночь на 23 августа Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде. При этом в четвёртом раунде россиянин дважды оказался в нокдауне. Благодаря победе над Уайтом Поветкин завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC, пояс WBC Diamond и статус официального претендента на полноценный пояс чемпиона мира по версии WBC, которым владеет Тайсон Фьюри.