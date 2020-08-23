«Настоящий русский богатырь!» Жириновский поздравил Поветкина с победой над Уайтом

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский отреагировал на победу Александра Поветкина над Диллианом Уайтом. Жириновский поздравил новоиспечённого временного чемпиона мира по версии WBC.



«Поздравляю Александра Поветкина с блестящей победой. Вот настоящий русский богатырь!» — написал Владимир Жириновский в своём телеграм-канале.



Напомним, 22 августа Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде. При этом в четвёртом раунде россиянин дважды оказался в нокдауне. Благодаря победе над Уайтом Поветкин завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC, пояс WBC Diamond и статус официального претендента на полноценный пояс чемпиона мира по версии WBC, которым владеет Тайсон Фьюри.