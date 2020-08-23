Канделаки: Поветкин исполнил Рокки в бою с Диллианом Уайтом

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на победу Александра Поветкина над Диллианом Уайтом.



«Саша Поветкин исполнил Рокки в бою с Диллианом Уайтом и стал временным чемпионом мира по версии WBC!



Поветкин никогда не избегал боёв с самыми сильными соперниками. Разве судьба могла не вознаградить его за смелость, трудолюбие и упорство?» — написала Канделаки в своём телеграм-канале.



Напомним, 22 августа Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде. При этом в четвёртом раунде россиянин дважды оказался в нокдауне. Благодаря победе над Уайтом Поветкин завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC, пояс WBC Diamond и статус официального претендента на полноценный пояс чемпиона мира по версии WBC, которым владеет Тайсон Фьюри.