Канделаки: Поветкин исполнил Рокки в бою с Диллианом Уайтом

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки отреагировала на победу Александра Поветкина над Диллианом Уайтом.
«Саша Поветкин исполнил Рокки в бою с Диллианом Уайтом и стал временным чемпионом мира по версии WBC!
Поветкин никогда не избегал боёв с самыми сильными соперниками. Разве судьба могла не вознаградить его за смелость, трудолюбие и упорство?» — написала Канделаки в своём телеграм-канале.
Напомним, 22 августа Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде. При этом в четвёртом раунде россиянин дважды оказался в нокдауне. Благодаря победе над Уайтом Поветкин завоевал титул временного чемпиона мира по версии WBC, пояс WBC Diamond и статус официального претендента на полноценный пояс чемпиона мира по версии WBC, которым владеет Тайсон Фьюри.
- 23 августа 2020
-
20:54
-
19:57
-
18:57
-
17:28
-
16:59
-
16:53
-
15:53
-
15:20
-
14:54
-
13:54
-
13:34
-
12:24
-
12:15
-
11:38
-
11:30
-
11:16
-
10:59
-
10:53
-
09:55
-
09:27
-
09:15
-
06:29
-
06:10
-
04:25
-
03:40
-
02:50
-
02:22
-
02:00
-
01:43
-
01:21
-
00:23
- 22 августа 2020
-
23:53
-
22:51
-
22:25
-
22:17