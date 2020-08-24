Рябинский рассказал, что может помешать поединку Поветкин — Усик

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал информацию о возможном поединке временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александра Поветкина с бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком.
Функционер отметил, что это была бы интересная схватка, но назвал факторы, которые могут помешать её проведению.
«Мы рассматриваем любые варианты, но по контракту у нас есть реванш с Уайтом. Его мы обсуждаем на данный момент, но если это будет другой бой, то теоретически это, возможно, будет и Усик. Это был бы очень интересный бой двух олимпийских чемпионов, боксёров с отличной школой. Саша хочет боксировать с лучшими, Усик и есть один из лучших.
Этому бою может мешать только тот момент, что Поветкин и Усик очень хорошо общаются и относятся друг к другу, и не хотелось бы, чтобы они выясняли отношения в ринге. С другой стороны, если такой бой будет, то это будет хорошее спортивное зрелище с участием уважающих друг друга боксёров», — приводит слова Рябинского ТАСС.
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