Диллиан Уайт: в бою я был боссом, в реванше нокаутирую Поветкина
Британский тяжеловес Диллиан Уайт записал обращение к своим болельщикам. Боксёр поблагодарил их за поддержку, а также пообещал нокаутировать в реванше Александра Поветкина.
«Спасибо за поддержку. Как вы можете видеть, со мной всё в порядке, хорошо себя чувствую. Очевидно, мы думали, что победим. Я был боссом в бою. Но в боксе можно попасться, даже в хорошем поединке вас могут отправить в нокаут. Сейчас мы работаем над реваншем, он может состояться в ноябре или декабре. Я отдохну 10-12 дней, а после начну готовиться в зале. Поверьте мне, в реванше я нокаутирую Поветкина», — сказал Уайт на видео, размещённом в «сториз» на его странице в «Инстаграме».
Напомним, Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде.
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