Поветкин: отметил 40-летие всем назло
Российский боксёр Александр Поветкин рассказал, как относится к празднованию дня рождения. По его словам, он специально «назло» отметил 40-летие, которое не принято праздновать как юбилей. 40 лет Александру исполнилось 2 сентября 2019 года.
«Как планирую отметить день рождения? 35, 36, 37 — не отмечал, а 40 — отметил всем назло. 41-й день рождения — не знаю, как буду отмечать», — передаёт слова спортсмена корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Первый бой в профессиональном боксе Поветкин провёл в 2005 году. 22 августа россиянин победил британца Диллиана Уайта, одержав победу нокаутом в пятом раунде. В четвёртом раунде Александр дважды оказывался в нокдауне. Всего на его счету 36 побед (в том числе 25 нокаутом), два поражения и одна ничья.
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