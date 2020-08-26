Уайт: я не превращусь в Кличко и не буду драться с Поветкиным, как он

Британский боксёр Диллиан Уайт поделился ожиданиями от возможного матча-реванша с Александром Поветкиным. Напомним, в поединке, состоявшемся в минувшие выходные, Поветкин нокаутировал Уайта в пятом раунде, несмотря на то что дважды оказывался в нокдауне в четвёртом раунде.



«Я никогда не говорил, что являюсь совершенным бойцом. Мой стиль отличается от традиционного боксёрского из-за моего жизненного опыта. Мне необходимо принять во внимание всё, что было сказано, и следовать всем советам, которые я получил. Я не превращусь в Кличко, не буду драться с Поветкиным, как он. Я не стану Джошуа или кем-то ещё. Я делаю то, что делаю. Но мне необходимо внести коррективы», — приводит слова Диллиана Уайта Sky Sports.



Ранее глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил о желании провести матч-реванш Поветкин — Уайт в России.

