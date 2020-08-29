Поветкин: не знаю, почему Уайт так уверен, что победит в реванше

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин поделился мыслями о Диллиане Уайте, которого победил нокаутом в пятом раунде. Россиянин не знает, почему британец уверен, что одержит победу в реванше.

«Я не знаю, почему Уайт так сильно уверен, что победит во втором бою. Конечно, у нас будет реванш. Не уверен, что он победит, но посмотрим, откуда в нём столько уверенности.

Что касается Фьюри, то, конечно, ожидаю этого боя. Но по контракту у меня прописан реванш с Уайтом, я должен фокусироваться на этой встрече", — приводит слова Поветкина BoxingScene.

Напомним, после завоевания титула временного чемпиона мира по версии WBC Поветкин претендует на бой с обладателем полноценного титула по версии WBC Тайсоном Фьюри.