Рябинский рассказал о желании Кудряшова выступать в MMA
Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал, что бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов может перейти в смешанные единоборства.
Последний поединок Кудряшов провёл в декабре 2019 года, победив Вацлава Пейсара раздельным решением судей. Впоследствии двоих из трёх боковых судей дисквалифицировали на полтора года.
«Его задача — самому определиться, чего он хочет. У него были мысли выступать в ММА или продолжить боксёрскую карьеру. Я знаю, что буду поддерживать его в любом начинании.
Когда он выступает хорошо, я говорю, что это было хорошо. Когда он проваливает бой, я ему говорю, что он провалился», — приводит слова Рябинского «Советский спорт».
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