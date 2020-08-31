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Рябинский рассказал о желании Кудряшова выступать в MMA

Рябинский рассказал о желании Кудряшова выступать в MMA
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал, что бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе Дмитрий Кудряшов может перейти в смешанные единоборства.

Последний поединок Кудряшов провёл в декабре 2019 года, победив Вацлава Пейсара раздельным решением судей. Впоследствии двоих из трёх боковых судей дисквалифицировали на полтора года.

«Его задача — самому определиться, чего он хочет. У него были мысли выступать в ММА или продолжить боксёрскую карьеру. Я знаю, что буду поддерживать его в любом начинании.

Когда он выступает хорошо, я говорю, что это было хорошо. Когда он проваливает бой, я ему говорю, что он провалился», — приводит слова Рябинского «Советский спорт».

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