Менеджер Емельяненко намекнул на организацию боя Фёдора с Леснаром

Джерри Миллен, менеджер знаменитого российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко, выразил интерес к тому, чтобы устроить поединок подопечного с Броком Леснаром, у которого не осталось контрактных обязательств перед WWE.

«Кажется, Брок Леснар — свободный агент. Может, сейчас нам удастся устроить бой, который все хотели увидеть, но UFC не смог организовать. Скотт Кокер (президент промоушена Bellator, в котором выступает Емельяненко. — Прим. «Чемпионата»), давай устроим бой», — написал Миллен в своём «твиттере».

Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт признался, что сожалеет, что в прежние годы ему так и не удалось организовать поединок Емельяненко — Леснар.

43-летний Емельяненко выступает в смешанных единоборствах с 2000 года. Его последним соперником был американец Куинтон Джексон, потерпевший поражение техническим нокаутом в первом раунде в декабре 2019 года. Всего на счету россиянина 39 побед и 6 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся. У его ровесника Леснара 5 побед и 3 поражения в MMA, ещё один бой признали несостоявшимся.