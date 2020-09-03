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В UFC вспомнили о поражении Харитонова от Оверима. Видео

В UFC вспомнили о поражении Харитонова от Оверима. Видео
Бокс/ММА / UFC 0

В официальном «инстаграме» промоушена UFC опубликовали видеоролики, посвящённые поединкам Алистара Оверима. Всего опубликовано пять роликов, составленных из лучших моментов боёв Оверима.

В пятом видео показаны хайлайты его поединка с россиянином Сергеем Харитоновым, которые сразились в феврале 2006 года в рамках номерного турнира промоушена Pride. В том бою Оверим победил Харитонова техническим нокаутом в первом раунде.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в инстаграм-аккаунте UFC.

40-летний Оверим дебютировал в смешанных единоборствах в 1999 году. Послезавтра, 5 сентября, он сразится с Аугусто Сакаи — этот бой возглавит кард турнира UFC Fight Night 176. Всего на его счету 46 побед и 18 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.

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