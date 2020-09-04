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Имадаев ударил соперника по лицу во время церемонии битвы взглядов

Имадаев ударил соперника по лицу во время церемонии битвы взглядов
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 5 на 6 сентября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 176. В его преддверии участники шоу провели традиционные дуэли взглядов.

У россиянина Зелима Имадаева она прошла не без конфликта. При этом Зелим его и спровоцировал. Подойдя к сопернику и президенту лиги, он сначала пожал руку Дане Уайту, а затем вплотную приблизился к Мишелю Перейре. Когда бразилец на мгновение потерял бдительность, Имадаев нанёс ему удар-тычок в лицо. В дело сразу же вмешался глава UFC и подоспевшие охранники.

Отметим, Имадаев проведёт третий бой в UFC и в предыдущих случаях он также шёл на открытую конфронтацию с противниками ещё до схватки.

Видео инцидента доступно на «Чемпионате».

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