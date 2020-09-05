Рябинский высмеял Уайта, который отказался признавать нокаут в бою с Поветкиным

Глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал слова британского боксёра Диллиана Уайта, который заявил, что был готов продолжать бой с Александром Поветкиным.

«Для Александра не имеет значения, кто что говорит. Над словами Диллиана Уайта сейчас просто посмеялся весь мир. Все прекрасно видели, как мощно он упал в глубокий нокаут. Другое дело, что он этого не заметил, он же не может этого помнить, он находился в этот момент без сознания



Нужно готовиться к бою и хорошо боксировать. Нельзя никогда заряжаться на нокаутирующий удар, нужно просто хорошо проводить бой», — приводит слова Рябинского «РБК-Спорт».

Напомним, что Александр Поветкин нокаутировал Диллиана Уайта в пятом раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBC.