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Александр Романов не дебютирует на UFC Vegas 9 из-за коронавируса у его соперника

Александр Романов не дебютирует на UFC Vegas 9 из-за коронавируса у его соперника
Бокс/ММА / UFC 0

29-летний боец смешанных единоборств из Молдавии Александр Романов, имеющий российские корни, вновь не дебютирует в UFC. У его соперника – бразильца Маркуса Рожериу де Лимы был выявлен коронавирус. Их бой на UFC Vegas 9 (UFC Fight Night 176) отменён. Об этом информирует MMA Fighting.

120-килограммовый тяжеловес из Молдавии должен был провести дебютную схватку ещё в июле на «Бойцовском острове». Но тогда у одного из членов команды Романова диагностировали коронавирус и встречу с Марчином Тыбурой пришлось отменить.

Отметим, что помимо отмены боя Романов – де Лима, не состоится встреча и Тиаго Мойзеса с Джалином Тёрнером. Причиной этому является также заболевание коронавирусом у брализильского спортсмена.

Также произошли изменения в бою Кевина Нейтивидеда с Брайаном Келлехером. Вместо Нейтивидеда в UFC дебютирует 32-летний американец Рэй Родригес.

UFC проведёт ещё пять турниров на «Бойцовском острове». Среди них — титульный бой Хабиба
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