UFC проведёт ещё пять турниров на «Бойцовском острове». Среди них — титульный бой Хабиба

UFC проведёт серию из пяти турниров на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает инсайдер ESPN Брэтт Окамото.



Первым турниром серии станет UFC 253. В главном событии встретятся претендент на титул UFC в среднем весе Пауло Коста и Исраэль Адесанья.



31-летний Адесанья — непобеждённый боец MMA, на его счету 19 побед в 19 боях. В боксе у него шесть побед и одно поражение в семи поединках. Коста также не потерпел ни одного поражения в карьере — на его счету 13 побед в 13 поединках.



Адесанья в последнем поединке победил Йоэля Ромеро и защитил титул чемпиона UFC.



UFC проведёт на острове три турнира и завершит серию турниром UFC 254, где очередной титульный бой проведёт Хабиб Нурмагомедов, соперником которого станет Джастин Гэтжи. Помимо Хабиба бои на турнире проведут Ислам Махачев, Абубакар Нурмагомедов и Умар Нурмагомедов. UFC 254 пройдёт 24 октября.