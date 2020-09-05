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UFC проведёт ещё пять турниров на «Бойцовском острове». Среди них — титульный бой Хабиба

UFC проведёт ещё пять турниров на «Бойцовском острове». Среди них — титульный бой Хабиба
Бокс/ММА / UFC 0

UFC проведёт серию из пяти турниров на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает инсайдер ESPN Брэтт Окамото.

Первым турниром серии станет UFC 253. В главном событии встретятся претендент на титул UFC в среднем весе Пауло Коста и Исраэль Адесанья.

31-летний Адесанья — непобеждённый боец MMA, на его счету 19 побед в 19 боях. В боксе у него шесть побед и одно поражение в семи поединках. Коста также не потерпел ни одного поражения в карьере — на его счету 13 побед в 13 поединках.

Адесанья в последнем поединке победил Йоэля Ромеро и защитил титул чемпиона UFC.

UFC проведёт на острове три турнира и завершит серию турниром UFC 254, где очередной титульный бой проведёт Хабиб Нурмагомедов, соперником которого станет Джастин Гэтжи. Помимо Хабиба бои на турнире проведут Ислам Махачев, Абубакар Нурмагомедов и Умар Нурмагомедов. UFC 254 пройдёт 24 октября.

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