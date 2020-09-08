Бой Бетербиева с Дайнесом официально подтверждён

Чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев подтвердил, что проведёт следующий поединок 23 октября в Москве. Его соперником станет спортсмен из Германии Адам Дайнес (19-1-1, 10 КО).
«Новая дата следующего боя — 23 октября, а соперником будет представитель Германии Адам Дайнес. Постараюсь порадовать вас в Москве красивым боксом. Спасибо за поддержку», — написал спортсмен.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Артура Бетербиева в социальной сети «Инстаграм».
Планировалось, что Бетербиев встретится с официальным претендентом на титул по версии IBF Мэн Фаньлуном, но представитель Китая не сможет выступить 23 октября. К слову, Адам Дайнес единственное поражение в профессиональной карьере потерпел именно от Фаньлуна.
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