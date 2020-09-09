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Александр Поветкин признался, что ему нравится Советский Союз

Александр Поветкин признался, что ему нравится Советский Союз
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр Александр Поветкин, выступающий в тяжёлой весовой категории, признался, что ему нравится Советский Союз, и объяснил свою позицию.

«Я считаю, что в СССР очень много было хорошего и правильного, — сказал Поветкин. — Потому что я вон со стариками много разговаривал и беседовал, и все вспоминают СССР с улыбкой на лице. Это о многом говорит», — рассказал боксёр в интервью YouTube-каналу Metametrica.

41-летний Поветкин выступает в профессиональном боксе с 2005 года. Последний поединок он провёл 22 августа, победив британца Диллиана Уайта нокаутом в пятом раунде. Всего на его счету 39 боёв, в которых он одержал 36 побед (в том числе 25 нокаутом) и потерпел два поражения, ещё один бой признали несостоявшимся. Ожидается, что следующий поединок Поветкин вновь проведёт с Уайтом, матч-реванш запланирован на ноябрь 2020 года.

Диллиан Уайт отказался признать, что Поветкин нокаутировал его
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