DAZN определила Хабиба и Масвидаля как премиум-соперников Сауля Альвареса

Конфликт между стриминговой платформой DAZN и чемпионом мира по боксу Саулем Альваресом продолжает набирать обороты. Не так давно мексиканец подал в суд на DAZN и промоутерскую компанию Golden Boy. По его мнению, из-за невыполнения взятых DAZN обязательств он понёс финансовые потери.
Вместе с тем, как оказалось, у стриминговой платформы есть претензии и к Саулю. По условиям контракта, Канело должен получать за один бой $ 35 млн гарантированного дохода. Но в связи с тем, что его вероятные соперники не принадлежат к числу топ-боксёров (Билли Джо Сондерс и Каллум Смит), компания предложила Альваресу в два раза меньшую сумму.
Более того, в DAZN назвали соперников, которых относят к премиум-классу и за бои с которыми готовы платить максимальный гонорар. Это бойцы UFC — чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и Хорхе Масвидаль, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Дэн Рафаэль. Инсайдер также отметил, что в DAZN будут приветствовать и возможное возвращение в спорт Оскара де ла Хойи.
- 10 сентября 2020
-
23:19
-
23:11
-
22:39
-
22:25
-
21:54
-
21:20
-
20:41
-
19:08
-
17:52
-
16:33
-
16:05
-
15:23
-
15:13
-
15:10
-
15:01
-
14:47
-
14:31
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:02
-
10:21
-
09:38
-
09:01
-
00:32
-
00:21
- 9 сентября 2020
-
23:20
-
21:28
-
19:46
-
17:54
-
16:02
-
15:31
-
15:01
-
14:25
-
13:37