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DAZN определила Хабиба и Масвидаля как премиум-соперников Сауля Альвареса

DAZN определила Хабиба и Масвидаля как премиум-соперников Сауля Альвареса
Бокс/ММА / UFC 0

Конфликт между стриминговой платформой DAZN и чемпионом мира по боксу Саулем Альваресом продолжает набирать обороты. Не так давно мексиканец подал в суд на DAZN и промоутерскую компанию Golden Boy. По его мнению, из-за невыполнения взятых DAZN обязательств он понёс финансовые потери.

Вместе с тем, как оказалось, у стриминговой платформы есть претензии и к Саулю. По условиям контракта, Канело должен получать за один бой $ 35 млн гарантированного дохода. Но в связи с тем, что его вероятные соперники не принадлежат к числу топ-боксёров (Билли Джо Сондерс и Каллум Смит), компания предложила Альваресу в два раза меньшую сумму.

Более того, в DAZN назвали соперников, которых относят к премиум-классу и за бои с которыми готовы платить максимальный гонорар. Это бойцы UFC — чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и Хорхе Масвидаль, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Дэн Рафаэль. Инсайдер также отметил, что в DAZN будут приветствовать и возможное возвращение в спорт Оскара де ла Хойи.

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