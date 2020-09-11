Результаты взвешивания турнира M-1 Selection

11 сентября в Санкт-Петербурге пройдёт турнир по смешанным единоборствам M-1 Selection. Турнир проводится в поддержку российского социолога Максима Шугалея, незаконно удерживаемого в Ливии.
В преддверии состязаний участники боёв прошли официальную церемонию взвешивания. Ниже представлены её результаты.
Основной кард:
Валентин Орлов 62,9 кг — Александр Донцов 63,2 кг
Рамазан Гасанов 76,7 кг — Тахир Абдуллаев 77,0 кг
Шохрун Илхомов 92,0 кг — Александр Подмарев 93,3 кг
Мумин Шакиров 63,4 кг — Вадим Малыгин 63,4 кг
Исмаил Сагов 105, 9 кг — Заур Гаджибабаев 122, 5 кг
Предварительный кард:
Евгений Конькин 85,0 кг — Максим Кулдашев 85,2 кг
Нуржигит Караев 72,0 кг — Мири Садыгов 73,3 кг
Шермухаммад Мухамаджанов 65,4 кг — Виталий Чесноков 65,9 кг
Замирбек Уулу Бексултан 59,5 кг — Оятулло Муминов 62,6 кг
Пиримберди Бекмырза 77,2 кг — Николай Чернышёв 77,5 кг.
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