Результаты взвешивания турнира M-1 Selection

11 сентября в Санкт-Петербурге пройдёт турнир по смешанным единоборствам M-1 Selection. Турнир проводится в поддержку российского социолога Максима Шугалея, незаконно удерживаемого в Ливии.

В преддверии состязаний участники боёв прошли официальную церемонию взвешивания. Ниже представлены её результаты.

Основной кард:

Валентин Орлов 62,9 кг — Александр Донцов 63,2 кг

Рамазан Гасанов 76,7 кг — Тахир Абдуллаев 77,0 кг

Шохрун Илхомов 92,0 кг — Александр Подмарев 93,3 кг

Мумин Шакиров 63,4 кг — Вадим Малыгин 63,4 кг

Исмаил Сагов 105, 9 кг — Заур Гаджибабаев 122, 5 кг

Предварительный кард:

Евгений Конькин 85,0 кг — Максим Кулдашев 85,2 кг

Нуржигит Караев 72,0 кг — Мири Садыгов 73,3 кг

Шермухаммад Мухамаджанов 65,4 кг — Виталий Чесноков 65,9 кг

Замирбек Уулу Бексултан 59,5 кг — Оятулло Муминов 62,6 кг

Пиримберди Бекмырза 77,2 кг — Николай Чернышёв 77,5 кг.