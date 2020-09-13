Каваляускас одержал первую победу после поражения от Кроуфорда

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоялся турнир по профессиональному боксу, в главном событии которого встретились бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO Эгидиюс Каваляускас и Майкл Зевски. На кону противостояния стояли региональные титулы по версиям WBC и WBO.

Каваляускас в первой половине поединка не оправдывал статус фаворита и уступал сопернику из Канады. Тем не менее в седьмом раунде литовец сумел переломить ход неудачно складывавшейся встречи. Эгидиюс отправил соперника в нокдаун и пошёл на добивание, но Майкла спас гонг.

В восьмом раунде Каваляускас не сбавлял обороты. Точное попадание справа снова отправило Эгидиюса в нокдаун. В результате рефери остановил встречу. Отметим, на момент завершения схватки на судейских записках лидировал Зевски.

Каваляускас провёл первый поединок после поражения в титульном бою с Теренсом Кроуфордом.