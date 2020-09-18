Василевский: о Чимаеве можно будет что-то сказать только после противостояний с топами
Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский рассказал, как относится к шведскому бойцу чеченского происхождения Хамзату Чимаеву. Напомним, Чимаев и Джеральд Мёршарт сразятся на турнире UFC Fight Night 178 в ночь на 20 сентября по московскому времени.
«Не зациклен на Хамзате Чимаеве, не очень интересно. Если он побьёт кого-то серьёзного, например, они будут драться с Майей — тогда можно будет что-то говорить. Да, он выступил ярко и быстро, но что-то нужно говорить только после противостояний с топами», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, главным поединком турнира UFC Fight Night 178 станет противостояние Колби Ковингтона и Тайрона Вудли.
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