Тренер устоял на ногах после мощного удара экс-чемпиона мира Руиса. Видео

Тренер мексиканского боксёра Энди Руиса во время очередной тренировки спортсмена принял на себя могучий удар тяжеловеса. Экс-чемпион мира Руис промахнулся по лапам и попал в голову тренеру. В итоге тренера пошатнуло, но он устоял на ногах.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее стало известно, что экс-чемпион мира по версиям WBA, Super WBO, IBF и IBO проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира Крисом Арреолой. Для Руиса этот поединок станет первым с декабря 2019 года. Тогда он уступил в реванше Энтони Джошуа и потерял звание чемпиона мира. Что касается Арреолы, то 39-летний ветеран не появлялся на ринге с августа минувшего года, когда проиграл Адаму Ковнацки. Напомним, в прошлом Крис бился с такими соперниками, как Виталий Кличко и Деонтей Уайлдер.