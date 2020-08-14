Энди Руис договорился о поединке с Крисом Арреолой
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энди Руис проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира Крисом Арреолой, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майк Коппинджер.
Для Энди Руиса этот поединок станет первым с декабря 2019 года. Тогда он уступил в реванше Энтони Джошуа и потерял звание чемпиона мира. Что касается Арреолы, то 39-летний ветеран не появлялся на ринге с августа минувшего года, когда проиграл Адаму Ковнацки. Напомним, в прошлом Крис бился с такими соперниками, как Виталий Кличко и Деонтей Уайлдер.
Для Энди Руиса предстоящая схватка станет первой под руководством тренера Эдди Рейносо, который также сотрудничает с Саулем Альваресом.
- 14 августа 2020
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