«Придушенный, стучит по руке Хабиба». Канделаки высмеяла слова Макгрегора о бое с Пакьяо

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала слухи о возможном поединке бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора и знаменитого боксёра Мэнни Пакьяо. Напомним, Макгрегор заявил, что проведёт боксёрский поединок с Пакьяо, но в команде филиппинца пока не спешат подтверждать эту информацию.

«Конор Макгрегор собрался драться с Мэнни Пакьяо. Да ещё и обвинил его в трусости! Кто ещё в списке «великого»? Виталий Кличко, Леннокс Льюис, Джордж Форман?

В своих мечтах Макгрегор — чемпион мира по боксу во всех весовых категориях. Человек-история. Ну а в реальности он, придушенный, скромно стучит по руке Хабиба», — написала Канделаки в своём телеграм-канале.