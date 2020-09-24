Конор Макгрегор показал впечатляющую физическую форму и поразил экс-чемпионку UFC. Фото

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор опубликовал на своей странице в «Инстаграме» фотографию, сделанную в тренажёрном зале. Из фото следует, что боец не оставил тренировок, несмотря на то что не так давно в третий раз объявил о завершении карьеры.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Конора Макгрегора.
Комментарий к посту оставила, в частности, бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе Йоанна Енджейчик.
«Чемпион, чемпион», — написала она.
32-летний Макгрегор дебютировал в смешанных единоборствах в 2008 году. Последний поединок ирландец провёл в январе 2020 года, нокаутировав американца Дональда Серроне за 40 секунд. Всего на его счету 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.
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