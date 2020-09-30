Тухугов — о поражении в бою с Даводу: я подрался слабо как никогда

Российский боец смешанных единоборств в полулёгком весе Зубайра Тухугов опуликовал в «инстаграме» пост, в котором прокомментировал своё поражение в бою с Хакимом Даводу на турнире UFC 253.

«Салам Алайкум! Всех приветствую! К сожалению, я подрался слабо как никогда. С такой командой я не должен был проигрывать, и я знаю что сегодня очень сильно расстроил всех своих болельщиков, родных и близких. Я был уверен, что выиграл первые два раунда и решил не рисковать в третьем раунде, и это была моя главная ошибка. Вроде особо не устал в бою, дальше надо обследоваться, залечить небольшие травмы и иншаллах вернуться как можно скорей и порадовать всех тех, кто болеет переживает за меня!», — написал Тухугов.