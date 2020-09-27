Туменов: Тухугов, возможно, думал, что за ним остались первые два раунда

Российский боец MMA Альберт Туменов поделился мыслями о поединке Зубайры Тухугова и Хакима Даводу на турнире UFC 253, в котором россиянин уступил представителю Канады раздельным решением судей. Это поражение стало для россиянина уже вторым в UFC. В 2016 году он также раздельным решением проиграл Ренато Мойкано.
«Первый раунд был равный, но Зубайра чуть-чуть выиграл раунд. Во втором мне показалось также. В третьем раунде, скорее всего, подустал, снизил обороты, почти не поработал, и судьям это подпортило впечатление.
Варианта два: у Зубайры была усталость, либо он думал, что забрал два раунда и особо не напрягался. Любой боец в бою думает и считает очки, он думал, что за ним остались первые два раунда», — сказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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