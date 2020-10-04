Галлахер победил Элленора в главном бою турнира Bellator Europe 9
В Милане завершился турнир Bellator Europe 9. В главном событии турнира ирландский боец Джеймс Галлахер встретился с представителем Англии Кэлом Элленором.
Поединок завершился досрочной победой ирландского бойца в первом раунде, после того, как он применил удушающий приём. Таким образом, на счету Галлахера стало 11 побед, одно поражение, из которых две победы решением судей и девять сабмишеном.
Элленор в свою очередь потерпел второе поражение в карьере. Также на его счету 9 побед. В предыдущем бою, который состоялся в феврале прошлого года, он одержал победу над Натаном Грейсоном.
В соглавном бою Чарли Уорд одержал победу над Энди Манцоло. Бой продлился все три раунда и завершился победой Уорда единогласным решением судей.
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