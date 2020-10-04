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Галлахер победил Элленора в главном бою турнира Bellator Europe 9

Галлахер победил Элленора в главном бою турнира Bellator Europe 9
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

В Милане завершился турнир Bellator Europe 9. В главном событии турнира ирландский боец Джеймс Галлахер встретился с представителем Англии Кэлом Элленором.

Поединок завершился досрочной победой ирландского бойца в первом раунде, после того, как он применил удушающий приём. Таким образом, на счету Галлахера стало 11 побед, одно поражение, из которых две победы решением судей и девять сабмишеном.

Элленор в свою очередь потерпел второе поражение в карьере. Также на его счету 9 побед. В предыдущем бою, который состоялся в феврале прошлого года, он одержал победу над Натаном Грейсоном.

В соглавном бою Чарли Уорд одержал победу над Энди Манцоло. Бой продлился все три раунда и завершился победой Уорда единогласным решением судей.

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