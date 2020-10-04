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Поветкин завершил первый этап подготовки к реваншу с Уайтом

Поветкин завершил первый этап подготовки к реваншу с Уайтом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр Александр Поветкин сообщил о завершении первого этапа подготовки к бою-реваншу с британцем Диллианом Уайтом. Россиянин проводил первый этап в Геленджике (Краснодарский край).

«Завершили первый этап подготовки», — написал Поветкин в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Поветкина.

Второй поединок Поветкина и Уайта запланирован на 21 ноября. Первый бой спортсменов проходил 22 августа в Великобритании. Поветкин дважды оказывался в нокдауне, но в пятом раунде мощным апперкотом отправил соперника в нокаут. В результате Александр стал временным чемпионом мира по версии WBC. Предполагается, что в случае повторной победы Поветкин проведёт титульный бой с Тайсоном Фьюри.

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