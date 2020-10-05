Порье согласился подраться с Макгрегором в UFC

Американский боец MMA Дастин Порье дал согласие на поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором. Об этом рассказал президент промоушена Дана Уайт в интервью YouTube-каналу UFC Arabia.
Напомним, ранее Макгрегор объявил, что проведёт поединок с Порье 12 декабря 2020 года. На опубликованном постере не было ни одного упоминания организации UFC.
Первый бой Макгрегор — Порье состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом.
Первый поединок в смешанных единоборствах Макгрегор провёл в 2008 году. Последний бой 32-летний спортсмен провёл в январе 2020 года, нокаутировав Дональда Серроне за 40 секунд. На его счету 26 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 22 победы и потерпел четыре поражения.
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