Порье отреагировал на пост Нурмагомедова о бое с ним

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье отреагировал на пост в «Инстаграме» действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, в котором тот вспомнил поединок, состоявшийся в сентябре 2019 года. Напомним, Нурмагомедов победил Порье, успешно применив удушающий приём в третьем раунде, и защитил пояс.

«Чемпион», — написал американец в комментариях.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

В настоящее время Нурмагомедов проводит тренировочный лагерь в ОАЭ, где готовится к титульному бою с временным чемпионом UFC в лёгком весе Джастином Гэтжи. Поединок состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

На счету Хабиба 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. У Гэтжи 22 победы и 2 поражения в 24 боях в MMA.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию поединка Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.