«Устал читать всякие глупости». Тактаров отказался дать прогноз на бой Хабиб — Гэтжи
Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров дал понять, что в настоящее время не слишком пристально следит за событиями в мире MMA. Тактарову задали вопрос, каковы его ожидания в преддверии поединка обладателя пояса UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона дивизиона Джастина Гэтжи.
«Бой Хабиба против Гэтжи? Хочу сказать, что я взял кинопаузу. Я устал читать всякие глупости. Занимаюсь кино, мне сейчас это больше удовольствия приносит.
Желаю всем удачи. Пусть победит сильнейший», — приводит слова Тактарова Sport24.
Напомним, поединок Нурмагомедова и Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи.
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