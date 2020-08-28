На «Чемпионате» все главные подробности о подготовке бойцов к UFC 254, который обещает стать самым российским.

UFC 254: Хабиб против Гэтжи на самом ожидаемом турнире 2020 года. LIVE!

24 октября 2020 года состоится турнир UFC 254, который обещает стать самым российским турниром в 2020 году. В главном бое встретятся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. На кону будет стоять титул чемпиона в лёгком весе. Выступят на турнире два брата Орла Умар Нурмагомедов и Абубакар Нурмагомедов. Кроме того, Россию будет представлять Ислам Махачев. Хотят упорные слухи о том, что в кард турнира включили и Александра Волкова, которому предстоит подраться с Уэйтом Харрисом.

Накануне появилась информация о том, что в попадании на этот турнир заинтересован чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян. Его менеджеры ведут активные переговоры с офисом Даны Уайта. Ожидается, что ивент пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.