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Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, UFC 254, дата боя, где пройдёт

Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, UFC 254
Игорь Брагин
UFC 254: Хабиб против Гэтжи на самом ожидаемом турнире 2020 года. LIVE!
На «Чемпионате» все главные подробности о подготовке бойцов к UFC 254, который обещает стать самым российским.
Бокс/ММА / UFC 0

24 октября 2020 года состоится турнир UFC 254, который обещает стать самым российским турниром в 2020 году. В главном бое встретятся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. На кону будет стоять титул чемпиона в лёгком весе. Выступят на турнире два брата Орла Умар Нурмагомедов и Абубакар Нурмагомедов. Кроме того, Россию будет представлять Ислам Махачев. Хотят упорные слухи о том, что в кард турнира включили и Александра Волкова, которому предстоит подраться с Уэйтом Харрисом.

Накануне появилась информация о том, что в попадании на этот турнир заинтересован чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян. Его менеджеры ведут активные переговоры с офисом Даны Уайта. Ожидается, что ивент пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Где состоится турнир UFC 254
Live Игорь Брагин

Шлеменко: у Гэтжи есть хороший шанс в начале боя с Хабибом

Боец смешанных единоборств, экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко дал прогноз на поединок Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи.

«Думаю, все пять раундов Нурмагомедов будет доминировать и победит. Но Гэтжи хватит навыков и подготовки, чтобы пытаться как-то защищаться. Гипотетически у него есть хороший шанс в начале боя. Но у Хабиба за всю карьеру не было пропущенных жёстких ударов. Он отличался хорошей дисциплиной. Хабиб доведёт этот бой до конца, будет пытаться финишировать, но Гэтжи не мальчик для битья и сможет защититься", — рассказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Шлеменко: у Гэтжи есть хороший шанс в начале боя с Хабибом
10:04 Игорь Брагин

Любопытную точку зрения на тему главного боя года высказал президент UFC Дана Уайт. Речь идёт о противостоянии действующего чемпиона UFC в среднем весе Исраэля Адесаньи и Пауло Косты, запланированном на 26 сентября.

«Да, это бой года. Не могу дождаться. Могу сказать, что два запланированных боя оправдают все ожидания. Это поединки Джастин Гэтжи — Хабиб Нурмагомедов и Исраэль Адесанья — Пауло Коста. Но пока я не могу сказать, где состоятся поединки», — добавил президент.

Президент UFC назвал бой года. Это не Хабиб — Гэтжи
09:55 Игорь Брагин

Американский боец ММА Алджемейн Стерлинг рассказал, когда может состояться его бой с россиянином Петром Яном.

«Я уже начал тренировки, работаю с железом, чтобы набрать нужный тонус. Не знаю, когда бой состоится. Может быть, в октябре или в декабре, что предпочтительнее. Думаю, что и он к этому склоняется. Знаю, что он хочет попасть на турнир Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи (он состоится 24 октября. — Прим. «Чемпионата»), ведь он будет получать процент от PPV как чемпион. Он полагает, что Хабиб распродаст хорошее количество PPV. В итоге он сорвёт куш и придаст турниру ещё большую звёздность двумя чемпионами из России», — цитирует Стерлинга AllBoxing со ссылкой на подкаст американского бойца.

09:52 Игорь Брагин

Где состоится турнир UFC 254

По предварительной информации ивент, главным событием которого станет бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, планируется провести на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Остров Яс уже выручал Дану Уайта, когда летом были серьёзные сложности, связанные с доставкой бойцов в США. В пользу именно такого выбора говорит и участие в ивенте Орла с двумя своими братьями. Хабиб невероятно популярен в ОАЭ, в сентябре 2019 года россиянин уже провёл на острове Яс успешную защиту титула.

Браво, Хабиб! Великий чемпион задушил Порье и снова выпрыгнул из клетки
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