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Сын Кости Цзю узнал имя следующего соперника

Сын Кости Цзю узнал имя следующего соперника
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Австралийский боксёр Тим Цзю, сын знаменитого в прошлом боксёра Кости Цзю, узнал имя следующего соперника. Им станет представитель Новой Зеландии Бовин Морган, обладатель пояса второстепенной организации WBU. Об этом сообщил журналист Бен Деймон.

«Важная новость! Бой Тима Цзю и Бовина Моргана — решённое дело. Дата и место будут объявлены в скором времени», — написал Деймон в своём «твиттере».

Напомним, в августе 2020 года Тим Цзю победил соотечественника Джеффа Хорна в рамках вечера бокса в Таунсвилле (Австралия). Бой был остановлен в девятом раунде, после того как Хорн отказался продолжать поединок. В том поединке Цзю-младший защитил титулы чемпиона Австралии и Азии по версии IBF и пояс WBO Global в первой средней весовой категории.

25-летний Тим Цзю на профессиональном ринге одержал уже 16 побед (в том числе 11 нокаутом) в 16 поединках. У Моргана 21 победа и одно поражение.

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