Тактаров – об Усике: мой любимый боксёр с лучшей гражданской позицией и порядочностью

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился мнением о бывшем абсолютном чемпионе мира в первом тяжёлом весе Александре Усике.
«Мой любимый боксер с самой лучшей гражданской позицией и человеческой порядочностью. Пример для молодежи. Александр Усик», — написал Тактаров в «Инстаграме», прикрепив фотографию с Усиком.
Публикация доступна в «инстаграме» Олега Тактарова.
Напомним, в июле 2018 года Усик победил россиянина Мурата Гассиева единогласным решением судей. После этого украинец объявил о переходе в тяжёлый вес. Он уже дебютировал в новом для себя дивизионе, в октябре 2019 года победив американца Чазза Уизерспуна.
На счету 33-летнего Усика 17 побед (в том числе 13 нокаутом) в 17 боях. У 36-летнего Чисоры 32 победы (в том числе 23 нокаутом) и девять поражений.
На 31 октября у Усика запланирован бой с британским боксёром Дереком Чисорой.
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