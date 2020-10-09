Гаджиев объяснил, в чём феномен Чимаева

Российский промоутер Камил Гаджиев ответил на вопрос о шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве, который выступает в UFC в полусредней и средней весовых категориях. На счету Хамзата Чимаева девять поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал девять побед. В UFC у него три победы в трёх боях.
Гаджиева спросили, в чём феномен Чимаева.
«Это хорошая работа менеджмента и стечение обстоятельств. Обычно как бывает: дебютанту дают бой, он его выигрывает, о нём немного поговорят, а потом на время забывают и ждут нового боя. А здесь парень победил как бы само собой, очень легко и сразу попросил возможность снова подраться.
Дана [президент UFC Дана Уайт] ему такую возможность дал, понимая, что а вдруг он будет всех так же легко побеждать. Он дал ему второй бой — снова легко, потом третий — снова легко. Это впечатляет людей.
Конечно, можно говорить об отсутствии должной оппозиции, но это не умаляет заслуг Чимаева. Я думаю, что всё станет понятно где-то к пятому-шестому бою, когда соперники будут уже очень серьёзными. Тогда мы поймём, тот ли Чимаев, за кого он себя выдаёт», — цитирует его News.ru.
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