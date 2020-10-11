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Чейк Конго проиграл Тимоти Джонсону на турнире Bellator 248

Чейк Конго проиграл Тимоти Джонсону на турнире Bellator 248
Бокс/ММА / Bellator/Прочее ММА 0

В Париже состоялся турнир по смешанным единоборствам Bellator 248. Это было первое ММА-событие в стране, где до недавнего времени смешанные единоборства были запрещены на официальном уровне.

В главном событии шоу встретились тяжеловесы экс-бойцы UFC Чейк Конго и Тимоти Джонсон.

Первый раунд прошёл при заметном преимуществе Джонсона. В дальнейшем Конго удалось выровнять ход боя, но перехватить инициативу окончательно не удавалось. По итогам трёх раундов судьи насчитали победу Джонсона раздельным решением судей.

Таким образом, Тимоти взял реванш за поражение от Чейка Конго в октябре 2018 года, тогда он проиграл французу нокаутом спустя 68 секунд после начала схватки. После победы Джонсон заявил, что хотел бы побороться за пояс чемпиона Bellator.

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