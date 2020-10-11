«Буду стараться закончить так же ярко». Поветкин — о предстоящем реванше с Уайтом

Российский боксёр Александр Поветкин поделился ожиданиями от предстоящего реванша с британцем Диллианом Уайтом.
«Готовлюсь так же, как и к первому бою. Я готов боксировать. У нас был подписан контракт на реванш. Тактически я разобрал свои ошибки в первом бою и постараюсь их больше не допустить. Конечно, я еду побеждать. Буду стараться закончить так же ярко. Физически и морально готов к этому», — сказал Поветкин во время видеоконференции Федерации бокса России.
Второй поединок Поветкина и Уайта запланирован на 21 ноября. Первый бой спортсменов проходил 22 августа в Великобритании. Поветкин дважды оказывался в нокдауне, но в пятом раунде мощным апперкотом отправил соперника в нокаут. В результате Александр стал временным чемпионом мира по версии WBC. Предполагается, что в случае повторной победы Поветкин проведёт титульный бой с Тайсоном Фьюри.
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