Сэндхаген выразил готовность заменить Яна или Стерлинга в случае необходимости

Боец UFC Кори Сэндхаген, нокаутировавший на завершившемся турнире UFC Fight Island 5 Марлона Мораеса, признался, что в случае необходимости будет готов выйти на замену Петру Яну или Альджамейну Стерлингу. Вместе с тем американец подчеркнул, что пока ему бы хотелось встретиться с Ти Джей Диллашоу или Фрэнки Эдгаром.
«Конечно, буду готов в случае необходимости. Честно говоря, живу в таком состоянии пару лет. Когда приходит время большого боя в моём дивизионе, остаюсь готовым, чтобы в случае чего выйти в клетку. Так что буду готов заменить Яна или Стерлинга, если кто-то из них получит травму.
Но мне бы этого не хотелось. Думаю, за пояс должны подраться Пётр и Альджамейн. Я же должен встретиться с Диллашоу или Эдгаром, это единственные парни, у которых остаются аргументы против меня перед титульником», — сказал Сэндхаген на пресс-конференции.
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